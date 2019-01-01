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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2714Савинская (Савина), сел.при р. Тагиле.303973151187Церковь православная 1. Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
882. Сивинское (Савина), село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 74, жителей 320, церковь православная, часовня, 2 тржк.: в 9-й четверг и в 9-ю пятницу по Пас Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
13) с. Савинское на речке Пышме, правосл. церк., церк.-прих. шк., торжок 3-х дневный на девятой неделе после Пасхи, распл.Савинское общество99194200Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские325
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89419Савинадеревня56°54'с.ш.63°12'в.д.O-41-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65718000186д Савинадеревня