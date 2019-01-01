деревня Савина, Пышминский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Савина

Пышминский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2714Савинская (Савина), сел.при р. Тагиле.303973151187Церковь православная 1. Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Пышминская волость
882. Сивинское (Савина), село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 74, жителей 320, церковь православная, часовня, 2 тржк.: в 9-й четверг и в 9-ю пятницу по Пас Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Пышминская волость
13) с. Савинское на речке Пышме, правосл. церк., церк.-прих. шк., торжок 3-х дневный на девятой неделе после Пасхи, распл.Савинское общество99194200Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские325

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пышминский район
89419Савинадеревня56°54'с.ш.63°12'в.д.O-41-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Пышминский
65718000186д Савинадеревня

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