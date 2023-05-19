деревня Колесники, деревня Колесники, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Колесники

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Ослянская волость
324. Колесники, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 114, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Ослянская волость
17Село КолесникипроселочнойручьеКолесников. с. о. церк. земли34 2124 9119 4Колесниковского прав. 10313
49Им. Колесникипроселочнойручьемещ. А. Павлову, прав. 173Колесниковского прав. 10313

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
216877Колесникидеревня54°06'00"31°53'00"N-36-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Колесниковское сельское поселение
66652415116д Колесникидеревня
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