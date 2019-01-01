деревня Куменово, деревня Куменово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Куменово

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 3/4 наделов Дмитрием Голышевым, крестьянином д. Куменево Щениковской вол. Ростовского у. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело об исполнении воинской повинности по призыву 1915 года, студентом императорского Московского университета Павлом Александровичем Чернышевым, происходящего из крестья Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7373Куменево, д. вл.при р. Нерли.503551827

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. КуменевоVI. Спасское общество 2369Архангельский в Гарях приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588517Куменоводеревня56°49'39°36'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452161д Куменоводеревня
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