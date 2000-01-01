деревня Мартыново, Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Мартыново

Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об уступке земли крестьянами д. Мартыново Шахновской волости Новоладожского уезда под постройку церковно-приходской школы. 1902 г. // Центральный государственный историче Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3129Мартыново, д. каз.при колодце.475276559

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Шахновская волость
455. Мартынова, деревня бывшая государственная, дворов 26, жителей 132, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шахновская волость
Мартыново д.475 стан53193 участок53станция Шахново.

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