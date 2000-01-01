деревня Шестакова, деревня Шестакова, Задонский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Шестакова

Задонский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1333Шестакова, д. вл.при р. Доне.391421418

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Задонский уезд, Докторовская волость
Русаново (Шестаков).1157сельцоШестаковск.19
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