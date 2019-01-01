село Устье, село Устье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Устье

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Материалы по учету и оценке имущества б. хозяйства Карлашова и передаче его в арендное пользование частным лицам с. Устье Чижевской волости Воронежского уезда. 1924–1927 Показать все
Дело по ходатайству гр. с. Устье Чижовской волости Лобанова Андрея Тихоновича о наделе его землей по Устынскому сельсовету. 1925 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
244Устье, с. вл.при р. Доне.181888518512Церковь православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Воронежский уезд
С. Устье7Ник. Павл. Михнев996619
а) С. Устье43Ив. Дм. Чертков1191029

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Девицкая волость
22. Устье, село бывшее владельческое, при реке Доне, дворов 104, жителей 593, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Девицкая волость
Устье. Юнеевка (б. Юнеева).791селоУстьинск 4-го.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
630456Устьесело51°33'с.ш.39°02'в.д.M-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Петинское сельское поселение
20656444116с Устьесело
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