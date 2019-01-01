- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Материалы по учету и оценке имущества б. хозяйства Карлашова и передаче его в арендное пользование частным лицам с. Устье Чижевской волости Воронежского уезда. 1924–1927 Показать все
Дело по ходатайству гр. с. Устье Чижовской волости Лобанова Андрея Тихоновича о наделе его землей по Устынскому сельсовету. 1925 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
244Устье, с. вл.при р. Доне.181888518512Церковь православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Воронежский уезд
С. Устье7Ник. Павл. Михнев996619
а) С. Устье43Ив. Дм. Чертков1191029
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
22. Устье, село бывшее владельческое, при реке Доне, дворов 104, жителей 593, церковь православная
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Устье. Юнеевка (б. Юнеева).791селоУстьинск 4-го.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
630456Устьесело51°33'с.ш.39°02'в.д.M-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656444116с Устьесело