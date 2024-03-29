посёлок Степановка, посёлок Степановка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Степановка

Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Екатерининская волость
541. Федоровка, деревня бывшая государственная, при реке Польн. Воронеже, дворов 61, жителей 512

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Екатерининская волость
деревня Федоровка«Глазок» поч. отд.2417

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Никифоровский район
288770Степановкапосёлок52°58'40°48'N-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Никифоровский муниципальный район, Сельское поселение Екатерининский сельсовет
68620415181п Степановкапоселок
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