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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
План участка земли, отчуждаемого от владений сельского общества д. Прорва Чупровской волости Невельского уезда Витебской губернии для устройства балластного карьера при с Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам деревни Прорвы, Чупровской волости, Невельского уезда употребить земельный фонд на уплату долга Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
76ПрорвыдеревняПрорва, речкаКоротаевского, православногоЗаиванскому сельскому общ.6