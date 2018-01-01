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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1183Алексеевка (Беляева), д. вл.при рч. Чичиклее.48338141143Заводы: винокуренный и пивоваренный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
336. Алексеевка (Врублевка), деревня бывшая владельческая, при речке Чешки, дворов 64, жителей 314. В 5 верстах — в. пр. (уездный город в 48 верстах), церковь православна Показать все
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Беляева (сельское общество)112253293546
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15999Біляєвеселор-н Врадіївськийсільрада Новопавлівська