деревня Данильцево, деревня Данильцево, Кашинский, Тверская область (на 2019) — Familio

Данильцево

Кашинский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Данильцево Васильковской волости Мышкинского уезда Ильи Григорьева о праве пользования двумя наделами усадебной и полевой земли, временн Показать все
Дело о наложении епитимьи на крестьянина дер. Данильцево Васильковской волости Мышкинского уезда Василия Павловича Золотова за неоказание помощи сыну Ивану Васильевичу Зо Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4306Данильцево, д. вл.при р. Корожичне.502031117111

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. ДанильцевоIX. Данильцинское общество23135758Ждановский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
109035Данильцеводеревня57°34'37°42'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кашинский
28758000287д Данильцеводеревня
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