- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1316Кемозерекий погост (пос.: Сельцо Фофановка и Сельцо Евсинское), с.при р. Кеме.136½10161319Церквей православных 2.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
276810. ЕвсинаКемскоеРеке Кеме13942До ближайшего поселения: 250 с. До школы: школа. До почтового отделения: 42. До пароходной пристани: 86. Крестьянское: 14. Не крестьянское: —. Крестьянское: 8. Не крестьянское: —. Крестьянское: 37. Не крестьянское: —. Крестьянское: 31. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33987Евсинскаядеревня61°04'с.ш.37°36'в.д.P-37-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622428141д Евсинскаядеревня