деревня Канома нижняя, деревня Канома нижняя, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Канома нижняя

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2162Канома нижняя, д.при р. Свири.33275981

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Каномская волость
449. Канома Нижняя, деревня бывшая государственная, при речке Кананке, дворов 29, жителей 152, волостное правление (уездный город 3 а.), часовня, 2 лавки. В 32 верстах — Показать все
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