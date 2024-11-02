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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Кировской церкви. Список архи Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1050. Сорокина (Васильевская), деревня бывшая владельческая, дворов 18, жителей 106, волостное правление (уездный город в 71 версте). В 1½ верстах — церковь православная. Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сорокино1902772240622219623534549[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
75Сорокино (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Сорокинского304075691446452земледелиелесные заработки —река Кирва. Часовня, хлебо-запасный магазин, зем. к. ст., врач. п., акушер., мелочная лавка, смежна с усадьбой Сорокино.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
314111Сорокинодеревня58°43'00"35°29'00"O-36-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49632407326д Сорокинодеревня