деревня Сорокино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Сорокино

Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Кировской церкви. Список архи Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Кирво-Климовская волость
1050. Сорокина (Васильевская), деревня бывшая владельческая, дворов 18, жителей 106, волостное правление (уездный город в 71 версте). В 1½ верстах — церковь православная. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Устюженский уезд, Кирво-Климовская волость
село Сорокино1902772240622219623534549[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Кирво-Климовская волость
75Сорокино (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Сорокинского304075691446452земледелиелесные заработки река Кирва. Часовня, хлебо-запасный магазин, зем. к. ст., врач. п., акушер., мелочная лавка, смежна с усадьбой Сорокино.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Пестовский район
314111Сорокинодеревня58°43'00"35°29'00"O-36-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Богословское сельское поселение
49632407326д Сорокинодеревня

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