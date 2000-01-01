деревня Лукьянцево, деревня Лукьянцево, Покровский уезд, Владимирская губерния (на 1913) — Familio

Лукьянцево

Покровский уезд, Владимирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4313Лукьянцево (Лукьяново), д. каз.при рч. Вахчеле.37182535Волостное правление. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Лукьянцевская волость
73. Лукьянцева, деревня бывшая государственная, при речке Вахчеле, дворов 17, жителей 90, волостное правление (уездный город в 30 верстах). В 2 верстах — церковь правосла Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Лукъянцевская волость
5223Лукъянцево деревня1081611035
5224При ней мукомольная мельница8111035

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Покровский уезд, Лукьянцевская волость
деревня Лукьянцева
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