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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4313Лукьянцево (Лукьяново), д. каз.при рч. Вахчеле.37182535Волостное правление. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
73. Лукьянцева, деревня бывшая государственная, при речке Вахчеле, дворов 17, жителей 90, волостное правление (уездный город в 30 верстах). В 2 верстах — церковь правосла Показать все
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
5223Лукъянцево деревня1081611035—
5224При ней мукомольная мельница8111035—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Лукьянцева