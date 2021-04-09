Хвойняково
Плисская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Хвойняково, д., жит. 49 (28 м. 21 ж.), дес. 45, у. гор. 45 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Свила 11 в.
Хоняково, з., (Петрокрвской и Каминской), оз. Велец, жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 77, у. гор. 44 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Свила 14 в.