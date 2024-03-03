село Горячие Ключи, Курильский, Сахалинская область (на 2019) — Familio

Горячие Ключи

Курильский, Сахалинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Сахалинская область, Курильский район
261771Горячие Ключисело45°02'147°45'L-55-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Сахалинская область, Курильский
64720000126с Горячие Ключисело

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