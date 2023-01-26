хутор Кирички, Велико-Кобелякская волость, Кобелякский уезд (на 1900) — Familio

Кирички

Велико-Кобелякская волость, Кобелякский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

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Кобелякский уезд, Велико-Кобелякская волость
20.0Кирички хуторВелико-Кобелякское козаков 1-е530

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