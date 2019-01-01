деревня Горка, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Горка

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Горки Шебенгской волости Тотемского уезда Митнева Л. В. об отказе в назначении ему пенсии. 1915–1916 гг. // Го Показать все
Дело о переименовании деревни Горки Шебенгской волости Тотемского уезда Вологодской губернии в Коммунарскую. 1918 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р393. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9747Горка, д. удел.при рч. Ольховице.837193336

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
2626ГоркаШебенгское.Троицко-Шебенгскийбывшие удельные10010144137

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Шебенгский сельсовет
Горки 2794деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 10,5 км. Летнее: —.Зимнее: 318 км. Летнее: —.1515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
276178Горкадеревня60°25'с.ш.43°32'в.д.P-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение
19642442181д Горкадеревня

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