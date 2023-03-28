посёлок городского типа Степань, посёлок городского типа Степань, Рівненська область (на 2018) — Familio

Степань

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Степанская волость
1772. Степан, местечко бывшее владельческое, при реке Горыне, дворов 300, жителей 1250, волостное правление (уездный город в 75 верстах), 3 церкви православные, костел, к Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Ровенский уезд, Степанская волость
местечко Степаны

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20502Степаньселище міського типуцентр селищної радир-н Сарненськийселищна рада Степанська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close