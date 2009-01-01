деревня Яцины, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Яцины

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Свирская волость
Яцыны, одн. жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 20, у. гор. 26 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Лынтупы 14 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Свирский поссовет
д Яцины3

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Свирский сельсовет
д. Яцины7

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