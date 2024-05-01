- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Будановка Покровской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3820.
О Ларьцеве Афиногене Прокофьевиче, крестьянине дер. Будановки Покровской волости Наровчатского уезда Пензенской губ. 4 декабря 1901 - 6 сентября 1902 г. 1901–1902 гг. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1238Будановка, д. каз.при рч. Панже.812308285