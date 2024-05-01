деревня Будановка, деревня Будановка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1859) — Familio

Будановка

Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Будановка Покровской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3820.
О Ларьцеве Афиногене Прокофьевиче, крестьянине дер. Будановки Покровской волости Наровчатского уезда Пензенской губ. 4 декабря 1901 - 6 сентября 1902 г. 1901–1902 гг. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1238Будановка, д. каз.при рч. Панже.812308285
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