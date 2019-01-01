деревня Большое Залюбище, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Большое Залюбище

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Чепельская волость
17Большое ЗалюбищедеревняЗалюбищанское, озероЧепельского, православногоЧепельскому сельскому обществу23

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
214481Большое Залюбищедеревня55°34'00"31°32'00"N-36-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Погорельское сельское поселение
66603450106д Большое Залюбищедеревня

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