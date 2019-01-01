село Шонуй, село Шонуй, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Шонуй

Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Укыршенуйское отдельное сельское общество
507Шенуйское сел.Крестьянских дворов: 52. Всех дворов: 52. 341

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Красночикойский район
21415Шонуйсело49°39'108°58'M-49-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Красночикойский муниципальный район, Мензинское сельское поселение
76622455111с Шонуйсело
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