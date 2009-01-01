хутор Черница, Смолевичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Черница

Смолевичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Смолевичская волость
Черница, деревня12316233425
Игуменский уезд, Верхменская волость
Черница, имение8011244449

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Смолевичский район, Пекалинский сельсовет
х Черница4

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Смолевичский район, Пекалинский сельсовет
х. Черница28

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