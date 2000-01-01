деревня Веледьевка, деревня Веледьевка, Дубковская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Веледьевка

Дубковская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О кр. Покровского уезда, Дубковской вол., дер. Веледьевки Андрее Степанове Денисове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 24. Дело 562.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4233Веледьевка, д. вл.при рч. Сомше.4040237188

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Покровский уезд
Вельдывка30Над. Никол. Хомутова8824

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Дубковская волость
4880Веледьевка деревня1883453464
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