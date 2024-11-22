деревня Казовицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Казовицы

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана урегулирования дер. Казовицы Турской волости Лужского у. ; план. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись Показать все
О выкупе наделов земли крестьянкой д. Казовицы, Турской волости, Лужского уезда, Т. Кузьминой. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О перечислении крестьянина д. Казовицы Турской волости Лужского уезда И. Никифорова в монашество. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2219Казовичи, д. вл.при р. Крапивенке.4727224870

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Казовици50Ермолова4822

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Турская волость
Казовицы д. 454 стан3536 участок35станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
312498Казовицыдеревня58°22'00"30°11'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450171д Казовицыдеревня

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