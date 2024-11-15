деревня Пиртани, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Пиртани

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, Красногорская волость
Пиртыни, деревня229236842021

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Браславский район, Плюсский сельсовет
д Пиртани39

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Плюсский сельсовет
д. Пиртани19

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