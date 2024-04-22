село имени Казтая Ултаракова, село имени Казтая Ултаракова, Енбекшиказахский район, Алматинская область (на 2022) — Familio

имени Казтая Ултаракова

Енбекшиказахский район, Алматинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Верненский уезд, Малыбаевская инородческая волость
37Масакбай сел.Аулов: 413. 2041

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Масакский сельский округ
село Казтая УлтараковаҚазтай Ұлтарақов а.194065100
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close