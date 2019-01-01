деревня Дубровка, деревня Дубровка, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Дубровка

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Валдайский уезд
Д. Дубровка, Волково и Дудинско19Тадеуш Дем. Кршивицкий18279

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Дубровская волость
390. Б. Дубровки, деревня бывшая владельческая, дворов 49, жителей 245, волостное правление (уездный город в 43 верстах)., лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Дубровская волость
деревня Дубровка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Дубровская волость
15Большая Дубровка (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Дубровского103120157213370431земледелиелесные заработкирека Березайка.Хлебо-запасный магазин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
111425Дубровкадеревня58°00'33°56'O-36-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Березайское сельское поселение
28608402136д Дубровкадеревня
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