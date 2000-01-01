сельцо Карпилово, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Карпилово

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3612Карпилово (Лунина, Лунева), сц. вл.при рч. Лисице.231373836Мельница.

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Воинская волость
22089Лунино (Корнилово)деревняОтрадскийрк. ЛисицаВсего: 12. Крестьянского типа: 12.26376329.951Отрада, М.-К. ж. д. : 5,3 км.п.-т. о. Воин: 5 км.Шк. I-ой ст.

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