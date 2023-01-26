деревня Скоково, деревня Скоково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Скоково

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе безземельного крестьянина дер. Скоково Нажеровской волости Ростовского уезда Кузьмы Михайлова на незаконное отобрание имущества волостным старшиной. 1866–1 Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Скоково Нажеровской волости К. А. Журавлева с братом И. А. Журавлевым. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о прирезке 150 десятин земли гражданам селения Скоково, Нажеровской волости. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7261Скоково, д. вл.при руч. Бойгановом.45301755135

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
359. Скоково, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 110, красильный завод

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. СкоковоV. Осветинское общество1111524Нажеровский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350759Скоководеревня57°04'39°57'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416221д Скоководеревня
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