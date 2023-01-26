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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе безземельного крестьянина дер. Скоково Нажеровской волости Ростовского уезда Кузьмы Михайлова на незаконное отобрание имущества волостным старшиной. 1866–1 Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Скоково Нажеровской волости К. А. Журавлева с братом И. А. Журавлевым. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о прирезке 150 десятин земли гражданам селения Скоково, Нажеровской волости. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7261Скоково, д. вл.при руч. Бойгановом.45301755135
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
359. Скоково, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 110, красильный завод
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СкоковоV. Осветинское общество1111524—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350759Скоководеревня57°04'39°57'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416221д Скоководеревня