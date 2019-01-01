село Черный Ключ, Клявлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Черный Ключ

Клявлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
580Черный Ключ, д. каз.при р. Черемшане.653576223236

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Абдикеевская волость
174. Черный Ключ, деревня бывшая государственная, при речке Черном Ключе, дворов 80, жителей 160, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Абдикеевская волость
Д. Черпый Ключ. Б. госуд. Чуваши Прав.1371Р. Черный Ключ1807010138411398

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Клявлинский район
57227Черный Ключсело54°19'с.ш.51°51'в.д.N-39-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Клявлинский муниципальный район, Сельское поселение Черный Ключ
36622468101с Черный Ключсело

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