деревня Малый Старый Шклов, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малый Старый Шклов

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Шкловская волость
40. Село Старый Шклов, село бывшее владельческое, при реке Серебрянке, дворов 32, жителей 210, церковь православная, водяная мельница

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Рыжковичский сельсовет
д Малый Старый Шклов147

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Старошкловский сельсовет
д. Малый Старый Шклов77

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