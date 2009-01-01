хутор Мазурово, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мазурово

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Черневичская волость
Мазурово, д., жит. 30 (14 м. 16 ж.), дес. 39, у. гор. 29 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Березвечь 34 в.
Мазурево, з., жит. 17 (9 м. 8 ж.), дес. 34, у. гор. 29 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Березвечь 34 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Прозорокский сельсовет
х Мазурово1

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Прозорокский сельсовет
х. Мазурово7

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