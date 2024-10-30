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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2935Атносово (Относова), д. вл.при руч. Светке.919187769
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
117. Относова, деревня бывшая владельческая, дворов 24, жителей 189, волостное правление. В 4 верстах — церковь православная, 2 часовни, школа, торжок 26 июня и 6 декабря Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Относово55139092243614851561304625
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
36ОтносовоДеревня830121107Мелочная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177218Относоводеревня55°13'00"34°08'00"N-36-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605404211д Относоводеревня