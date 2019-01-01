деревня Атняшка, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Атняшка

Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Кленовская волость
23) д. Атняшка, на р. АтняшкеВерх-Путинское общество256455Бывшие государственныеПравославныеРусские7710

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Бисертский район , Васькинский сельсовет
1. Атняшка, д. 307887165башкиры165Кленовскойр. Атняшка223ст. Бисерть232322322323просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
89216Атняшкадеревня56°46'с.ш.58°48'в.д.O-40-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, Кленовское сельское поселение
65628420106д Атняшкадеревня

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