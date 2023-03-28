деревня Новоларионово, Чебоксарский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Новоларионово

Чебоксарский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
2887Новоларионово (Новое Село), д. вл.при р. Волге.434258387

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость
1432. Ново-Ларионова, деревня бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 30, жителей 163, часовня

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