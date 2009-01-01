- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Румище, д., жит. 32 (12 м. 20 ж.), дес. 80, у. гор. 53 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Бальбиново 46 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Румище1
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Румище2