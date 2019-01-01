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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По жалобе крестьянки Орловской губернии Карачевского уезда Знаменской волости села Герасимова Ирины Тихковой. // Россий Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1994Знаменское (Герасимово), с. вл.при рч. Водочи.443654311308Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
567. Герасимово (Знаменское) и Медведевка, село и хутор бывший владельческий, при речке Водоче, дворов 118, жителей 775, волостное правление (уездный город в 40 верстах), Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Герасимово (село)7Шаблыкинское почтово-телеграфное отделение
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64247Герасимовосело52°48'с.ш.35°07'в.д.N-36-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54659402101с Герасимовосело