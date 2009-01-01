агрогородок Остров, Ляховичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Остров

Ляховичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Островская волость
530. Остров, село бывшее владельческое, при реке Мышанке, дворов 74, жителей 1040, волостное правление (уездный город в 74 верстах), церковь православная, часовня. В 1 ве Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Новогрудский уезд, Островская волость
село Острово125374501732530562967602327

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Островская волость
Остров, имение5493161861
Остров, село1585247316085
Остров, усадьба172316085

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ляховичский район, Островский сельсовет
д Остров488

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ляховичский район, Островский сельсовет
аг. Остров338

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