деревня Луготино, Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Луготино

Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О продаже имущества, оставшегося после смерти крестьянина д. Луготино, Ремедской волости, Гдовского уезда, В. Никитина и перешедшего его малолетним детям. 1894 г. // Цент Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1392Луготино (Лугатино), д. каз.при р. Желче.45572711
1393Луготино (Лугатино), д. вл.при р. Желче.455783041

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ремедская волость
Луготино д. 453 стан2756 участок6почтово-телеграфное отделение Полна.

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