агрогородок Ольшанка, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ольшанка

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Смолянецкая волость
4Ольшанка-Большая, со Смолянецким волостным правлениемдеревняУсвейка, рекаЧашницкого, православногоОльшанскому сельскому обществу43
17Ольшанка-МалаядеревняУсвейка, рекаЧашницкого, православногоШелковщинскому сельскому обществу15

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
аг. Ольшанка160

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