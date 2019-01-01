посёлок Медный, город Екатеринбург, Свердловская область (на 2019) — Familio

Медный

город Екатеринбург, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Исетская волость
6) д. Медный Рудник, земская школаВерх-Исетское общество555458Мастеровые частных заводовъПравославные, единовер. и старообр.Русские Сведений нетСведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Екатеринбург
90305Медныйпосёлок56°46'с.ш.60°23'в.д.O-41-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Екатеринбург
65701000146п Медныйпоселок

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