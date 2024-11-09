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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2968Травянское, сел.при оз. Травянском.6010366877953Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
916. Травянское, село бывшее государственное, при озере Травянском, дворов 358, жителей 2780, волостное правление (уездный город в 62 верстах), церковь православная, часо Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Травянское20132049041325360734647071[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Травянское на озере без названия, прав. церк., министерское одноклассное учил., зем. библ., вол. пр., зем. станц.Травянское общество60917611781Бывшие мастеровыеПравославныеРусские62—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89297Травянскоесело56°27'с.ш.62°03'в.д.O-41-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000406с Травянскоесело