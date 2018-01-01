село Романовка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Романовка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Радянское
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Быстрикская волость
Жидовцы село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-45936Романівкаселоцентр сільської радир-н Бердичівськийсільрада Романівська

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