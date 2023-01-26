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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об описи и продаже земли крестьянки д. Коробовской Приводинской волости В-Устюгского уезда Грибановой Е. П. за недоимки земского сбора и государственного поземельног Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Зосимо-Савватиевской Шемогодской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11110Село (Коробовское), д. каз.при колодцах.30109116156
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3029КоробовскаяПриводинск.Зосимо-Савватьевскийбывшие государственные2712225658
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275686Коробовскоедеревня60°59'с.ш.46°31'в.д.P-38-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614105121д Коробовскоедеревня