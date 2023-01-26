деревня Коробовское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Коробовское

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об описи и продаже земли крестьянки д. Коробовской Приводинской волости В-Устюгского уезда Грибановой Е. П. за недоимки земского сбора и государственного поземельног Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Зосимо-Савватиевской Шемогодской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11110Село (Коробовское), д. каз.при колодцах.30109116156

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Приводинская волость
3029КоробовскаяПриводинск.Зосимо-Савватьевскийбывшие государственные2712225658

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
275686Коробовскоедеревня60°59'с.ш.46°31'в.д.P-38-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Городское поселение Красавино
19614105121д Коробовскоедеревня

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