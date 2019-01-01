посёлок Карай-Пущино, посёлок Карай-Пущино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Карай-Пущино

Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
964Карай (Пущино), с. каз. и вл.при р. Карае.26873232239Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Карай-Салтыковская волость
456. Карай-Пущино, село бывшее государственное, при речке Карае, дворов 130, жителей 854, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Карай-Салтыковская волость
село Карай-Пущина«Инжавинская» поч.-телег. контора2617

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Инжавинский район
64800Карай-Пущинопосёлок52°24'42°38'N-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Инжавинский муниципальный район, Сельское поселение Карай-Салтыковский сельсовет
68608425116п Карай-Пущинопоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close