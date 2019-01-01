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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
964Карай (Пущино), с. каз. и вл.при р. Карае.26873232239Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
456. Карай-Пущино, село бывшее государственное, при речке Карае, дворов 130, жителей 854, церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Карай-Пущина«Инжавинская» поч.-телег. контора2617
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64800Карай-Пущинопосёлок52°24'42°38'N-38-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Инжавинский муниципальный район, Сельское поселение Карай-Салтыковский сельсовет
68608425116п Карай-Пущинопоселок