деревня Вижонка, деревня Вижонка, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Вижонка

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1180Вижонка (Вижонки), д. вл.при колодцах.101251245258Маслобоень 5.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Круглинская волость
Вижонка (деревня)9Город Дмитровск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
291105Виженкадеревня52°26'с.ш.35°04'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
54612402111д Вижонкадеревня
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