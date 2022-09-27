- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
10Дер. ДербичишоссерекеДербичскому с. о. 48174151Рогинского пр. 11052
19Дер. Рудня-ДербичскаяпроселкерекеРудне-Лозов. с. о. 94031Рогинского пр. 10850
34Фол. Дербичишоссерекедв. Шацило, кат. 156Рогинского пр. 11052
35Фол. Дербичипроселкеколодцедв. Гижицкому, пр. 165Рогинского пр. 11052
36Фол. Дербичипроселкеколодцеграфу Виноградову, прав. 111Рогинского пр. 11052
37Фол. Дербичипроселкеколодцедв. Шостаку, кат. 112Рогинского пр. 11052
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Дербичи516
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Дербичи207