деревня Мордовка, деревня Мордовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Мордовка

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
2003Александровка (Мордовка), сц. вл.при р. Матыре.702466365390Завод конный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
С. Мордовки, Д. Александровка13Ник. Алекс. Федцов3046663

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Шехманская волость
796. Мордовка (Александровка, Чебезовка), сельцо бывшее владельческое, при речке Матыре, дворов 112, жителей 729

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
64561Мордовкадеревня52°26'40°34'N-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Яблоновецкий сельсовет
68624480106д Мордовкадеревня
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